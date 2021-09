Stellantis maglia nera del Ftse Mib, la cinese Dongfeng avvia discesa nel capitale

Redazione Finanza 8 settembre 2021 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Placement di azioni Stellantis per circa 600 milioni di di euro da parte di Dongfeng Motor Group. La casa automobilistica cinese ha collocato tramite accelerated book building 36,1 mln di azioni, pari a circa l’1,15% del capitale di Stellantis. Il placement è avvenuto al prezzo di 16,65 euro ciascuna, a sconto del 2,6% circa rispetto al prezzo di chiusura di ieri del titolo.Le reazione stamattina del titolo Stellantis è stata di un primo scossone vicino ai livelli di prezzo a cui Dongfeng ha ceduto la quota (minimo intraday a 16,572 euro), per poi recuperare leggermente attestandosi a 16,77 euro (-1,85%).La quota di Dongfeng nel gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA è così scesa al 4,5%. "La mossa non ci sorprende dato che post fusione il suo ruolo (che era strategico quando PSA era indipendente) è stato ridimensionato e ci aspettiamo che nel breve/medio termine possa uscire totalmente", commentano oggi gli esperti di Equita SIM.