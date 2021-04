Stellantis, Tavares: 'nuovo piano sarà d'attacco, triplicheremo vendite auto elettriche nel 2021'

Titta Ferraro 15 aprile 2021 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, non indugia davanti alla platea degli azionisti prospettando obiettivi ambiziosi per il nuovo gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA. Il nuovo piano, in arrivo a fine anno, sarà "un piano offensivo non difensivo - ha detto Tavares - perchè abbiamo molte opportunità e valore da esprimere". Tavares si è soffermato sui target di breve termine legati all'elettrificazione, confermando l'obiettivo di triplicare quest'anno le vendite di auto elettrificate (Lev) superando quota 400 mila unità.Nel 2021 circa il 14% delle auto vendute in Europa dal gruppo saranno elettrificate, con l'obiettivo di arrivare al 38% nel 2025 e al 70% nel 2030. Già nel 2025, specifica Tavares, il 98% dei modelli presenti in Europa avrà una versione elettrificata.