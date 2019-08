Stefanel: per commissario "sussistono condizioni per ammissione a procedura amministrazione straordinaria"

Daniela La Cava 9 agosto 2019 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Stefanel ha comunicato ieri sera che il commissario giudiziale della procedura di amministrazione straordinaria del gruppo, Raffaelle Cappiello, ha depositato presso il tribunale di Venezia la relazione contenente la descrizione delle cause dello stato di insolvenza di Stefanel e ha espresso "una valutazione favorevole circa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria".La nota del gruppo veneto dell'abbgliamento informa che "al momento si prevede che, entro dieci giorni dalla data dell'8 agosto 2019, il ministero dello Sviluppo Economico depositerà il proprio parere in ordine all'ammissione di Stefanel alla procedura di amministrazione straordinaria". Il tribunale di Venezia ha ora trenta giorni di tempo (da ieri), tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché di ulteriori accertamenti eventualmente disposti, per dichiarare con decreto motivato se sussistono le condizioni per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Stefanel.