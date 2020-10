Stefanel: non è stato individuato un acquirente, "offerte non conformi"

Daniela La Cava 28 ottobre 2020 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Non è stato ancora individuato un potenziale acquirente per Stefanel, la società di abbigliamento veneto in amministrazione straordinaria. Ieri il commissario straordinario Raffaele Cappiello "ha proceduto alla sottoscrizione del verbale con la valutazione finale delle due offerte vincolanti ricevute in data 14 settembre". Nella nota di Stefanel si legge che "all'esito delle operazioni di analisi e valutazione entrambe le offerte sono risultate non conformi ai requisiti previsti nel disciplinare e inidonee a soddisfare i requisiti perseguiti dall'amministrazione straordinaria e, dunque, non si proceduto all'aggiudicazione della procedura competitiva finalizzata alla vendita del compendio aziendale Stefanel".