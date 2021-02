Spread Btp-Bund: il ceo di Intesa Sanpaolo lo vede scendere fino a 50 pb con governo Draghi

Titta Ferraro 8 febbraio 2021 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

Conl'avvento del governo Draghi il differenziale di rendimento tra dei titoli di Stato italiani a 10 anni e quelli tedeschi potrebbe scendere a 0,50-0,60 punti base (attualmente è a 94 pb), in linea con il divario di cui godono i titoli portoghesi. E' la previsione di Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, intervistato oggi da Bloomberg TV. A detta di Messina, il nuovo governo sarà positivo per il settore bancario, nonché per l'Italia e l'Europa nel suo insieme.