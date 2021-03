Sostenibilità: TIM entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network

Redazione Finanza 2 marzo 2021 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

TIM entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma sulla finanza sostenibile gestita da Nasdaq che riunisce investitori, emittenti, banche di investimento e organizzazioni specialistiche. Lo rende noto la maggiore tlc italiana sottolineando come per celebrare l'iniziativa, il logo di TIM sia stato proiettato sulla Nasdaq Tower di Times Square nel cuore di Manhattan, luogo simbolo della città di New York.Aderendo al Nasdaq Sustainable Bond Network, TIM rafforzerà ulteriormente la platea di potenziali investitori internazionali, in particolare quelli più sensibili alle tematiche ESG. Il network fornisce informazioni finanziarie e dati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle società quotate e rappresenta un punto di riferimento strategico per la selezione ed il monitoraggio degli investimenti sostenibili.