Shopping ai tempi del Covid: più di 8 italiani su 10 compreranno durante il Black Friday

Più di 8 italiani su 10 compreranno durante il Black Friday e malgrado il lockdown gli italiani rimangono fedeli agli acquisti nei negozi fisici. Questi alcuni dei risultati che emergono dall’ultima ricerca di Tiendeo.it, compagnia leader nei servizi drive-to-store per il settore retail ed esperti in cataloghi digitali, che ha svolto un'indagine con i propri utenti sui tre paesi dell'Europa Sud Occidentale maggiormente colpiti dalla seconda ondata del COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive: Italia, Francia e Spagna.Se è vero che gli italiani faranno shopping approfittando del Black Friday, è anche vero che per il 45% si tratterà quasi esclusivamente di acquisti di prodotti necessari o che si trovano in super offerta (44%). Quest’anno non c’è spazio per gli acquisti impulsivi e per esaudire desideri: si compra solo lo stretto indispensabile. L’80% degli italiani inoltre farà acquisti in negozi fisici, e di questi la metà comprerà anche online e solo il restante 20% ha intenzione di fare acquisti esclusivamente online.In Spagna e in Francia invece, il 30% si dedicherà ad acquisti esclusivamente online durante il Black Friday. L’Italia si rivela il paese meno digital dei tre questo anche perché l’esperienza del negozio offline rimane irrinunciabile, malgrado il lockdown. “La pandemia ha avuto un impatto significativo sugli acquisti impulsivi a cui siamo abituati durante i periodi di saldi e Black Friday. La crisi ci ha insegnato a risparmiare e controllare le spese. Per questo, tutti gli acquisti sono ora sottoposti a una maggiore pianificazione, e il Black Friday non sarà un’eccezione” affermano da Tiendeo.