Saipem si aggiudica lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project

Alessandra Caparello 22 febbraio 2021 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Saipem svilupperà il North Field Production Sustainability Offshore Project, situato al largo della costa nordorientale della penisola del Qatar. Lo annuncia il gruppo di San Donato Milanese che ha siglato con Qatargas un contratto del valore di circa 1,7 miliardi di dollari.Scopo del lavoro comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione di diversi impianti offshore per l’estrazione e il trasporto di gas naturale tra cui piattaforme, strutture di supporto e collegamento, cavi sottomarini e condotte rivestite internamente con materiali anticorrosivi. Il progetto comprende inoltre il decommissioning di una condotta e altre significative modifiche a strutture offshore esistente. Il progetto incrementerà la capacità di produzione originaria del giacimento di gas a 110 milioni di tonnellate all'anno. Questo nuovo contratto, che consolida la posizione del gruppo in Qatar, è il più recente di una serie di altri progetti assegnati a Saipem dal suo ritorno nel Paese nel 2018 con il progetto Barzan, in fase di completamento. Saipem sta già realizzando il progetto Jacket WHP12N, assegnato a luglio 2020, che fa parte dello sviluppo del North Field Production Sustainability Offshore Project. Oltre a questa acquisizione, sempre nell'ambito del programma di sviluppo complessivo del North Field Production Sustainability Offshore Project, Saipem ha ricevuto da Qatargas una Letter of Intent per il pacchetto contrattuale riguardante le condotte di esportazione offshore e relativi lavori onshore del North Field Production Sustainability Pipelines Project.