Saipem: nuovi contratti ed estensioni per un valore di 1,7 mld di dollari

Daniela La Cava 27 dicembre 2019 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato di essersi aggiudicata nuovi contratti ed estensioni di contratti esistenti nel drilling onshore e nel drilling offshore per un valore complessivo di circa 1,7 miliardi di dollari.I contratti relativi alla divisione drilling onshore riguardano 19 impianti di perforazione dislocati in Medio Oriente, con potenza tra i 1500 ed i 2000 cavalli, e hanno durata compresa tra i tre ed i dieci anni. In aggiunta, nuovi contratti ed estensioni di altri già vigenti sono stati acquisiti relativamente a nuove commesse che verranno realizzate in Bolivia, Perù e Romania. I contratti relativi alla Divisione Drilling Offshore riguardano attività che si svolgeranno in Norvegia e in Angola.