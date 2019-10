Saipem: nuovi contratti E&C offshore da BP in Azerbaijan

Daniela La Cava 4 ottobre 2019 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Saipem, in consorzio con Boshelf e Star Gulf Fzco, si è aggiudicata tre nuovi contratti assegnati da BP per lo sviluppo del giacimento di petrolio e gas Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) nell'offshore dell'Azerbaijan.Nello specifico, due di questi contratti riguardano la progettazione, la posa e le attività connesse all’installazione di condotte, mentre il terzo è relativo al trasporto e all'installazione di quattro pali-guida (jacket pin pile), strutture e spool sottomarini. Il valore complessivo di competenza Saipem dei tre contratti ammonta a circa 145 milioni di dollari. È quanto si apprende in una nota di Saipem.L'assegnazione a Saipem di uno di questi progetti, prosegue la nota, è il risultato del Feed aggiudicato da BP alla divisione Xsight di Saipem, in consorzio con i partner locali Bos Shelf e Star Gulf, coinvolta sin dalla fase iniziale e su base fast track. Questo risultato è stato raggiunto soprattutto grazie alla collaborazione tra le divisioni di Saipem Xsight ed E&C offshore, una sinergia che verrà mantenuta per garantire continuità ed efficienza durante l'esecuzione del progetto EPCI.