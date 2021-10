Saipem: nuovi contrattai in Medio Oriente e Sud America

Redazione Finanza 5 ottobre 2021 - 13:50

Saipem ha annunciato di essersi aggiudicata nuovi contratti di perforazione terra in Medio Oriente e in Sudamerica. Nello specifico, un contratto della durata di circa 15 mesi è stato assegnato negli Emirati Arabi, mentre il secondo in Sudamerica riguarda l’estensione di due contratti in Colombia e di un contratto in Perù, oltre a due nuovi contratti in Bolivia e Perù."I nuovi contratti, del valore complessivo di 70 milioni di dollari, rinforzano ulteriormente le relazioni in essere da lungo tempo con i clienti locali ed internazionali in queste aree geografiche e rappresentano un segnale positivo della graduale ripresa della domanda nel settore delle perforazioni e degli investimenti nel mercato Oil and Gas", sottolinea la società in una nota.