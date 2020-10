Reti: contratto con Fondazione Enaip Lombardia per supporto utente e gestione infrastruttura

Redazione Finanza 26 ottobre 2020 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, e Fondazione Enaip Lombardia rafforzano la collaborazione stipulando un accordo contrattuale che valorizza ulteriormente la volontà di Reti di costruire importanti sinergie con Enti del territorio. "Reti, infatti, grazie alla propria propensione d’investimento in attività che vanno a sostegno della formazione professionale, da tempo collabora con Enaip facendo partecipi la struttura, i docenti e gli studenti in occasione dei momenti di networking organizzati all’interno del proprio Campus tecnologico", segnala la società in una nota."Questa collaborazione per noi significa una svolta strategica orientata a un processo di digitalizzazione di Fondazione Enaip Lombardia - ha dichiarato Alessandro Tarpini, Fondazione Enaip Lombardia -. Tale bisogno è stato ulteriormente amplificato dagli effetti della pandemia rendendo urgente tale scelta. Abbiamo trovato in Reti un partner attento e puntuale rispetto alle nostre esigenze, finalizzate a rendere più efficace la nostra missione formativa verso gli oltre 4.000 giovani che ogni giorno si affidano a noi".