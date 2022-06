Relatech consolida la partecipazione in Venticento arrivando a detenere il 51% del capitale

A Piazza Affari balza dell’1,25% Relatech, la PMI innovativa che oggi ha comunicato di aver sottoscritto un contratto per l’acquisizione in una prima fase del 9,71% del capitale sociale di Venticento, società specializzata nell’offerta di soluzioni di Cybersecurity e Cloud per il mercato enterprise. Grazie a questa operazione, Relatech consolida la propria partecipazione in Venticento passando da una partecipazione del 41,29% ad una partecipazione del 51% del capitale. L’accordo prevede, inoltre, la possibilità per Relatech di acquistare le quote rappresentative il restante 49% del capitale al verificarsi di determinate condizioni. Venticento, è stata fondata nel 2005 a Milano con sedi negli Stati Uniti e Hong Kong e ha come mission quella di assicurare la massima protezione dei dati dei propri clienti attraverso la tecnologia Cybersecurity, pur garantendo flessibilità all’infrastruttura in Cloud.

“L’acquisizione di Venticento testimonia la volontà del Gruppo Relatech di voler proseguire nel processo di potenziamento dell’area delle tecnologie Cloud e Cybersecurity e nello sviluppo delle soluzioni innovative che ne derivano, ormai indispensabili per tutti i settori. Commenta Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, che continua, “riteniamo strategica questa operazione e siamo certi di poter avviare efficaci sinergie grazie alle elevate competenze e know-how di Venticento, potendo in questo modo offrire al mercato soluzioni che rispondano alle evidenti esigenze di operare in Cloud in modo flessibile e di proteggere i propri dati sensibili e le proprie infrastrutture IT attraverso la cyber sicurezza. L’obiettivo, quindi, è quello di attivare una collaborazione a 360° sfruttando le sinergie con Mediatech e ponendo le prime basi del percorso in internazionalizzazione del Gruppo