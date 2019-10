Prysmian avanza in Borsa, raggiunto accordo con Siemens Gamesa Renewable Energy

Daniela La Cava 21 ottobre 2019 - 14:00

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group si è aggiudicata un contratto globale per la fornitura di sistemi in cavo per torri e navicelle di turbine eoliche con Siemens Gamesa Renewable Energy, attiva nell’industria dell’energia eolica. Questo accordo, si legge in una nota del big italiano dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, conferma la lunga e solida storia di collaborazione nell’industria eolica tra Siemens Gamesa e Prysmian, e rappresenta un passo importante verso nuove opportunità di crescita future.Nel dettaglio, la fornitura include prodotti e servizi offerti da Prysmian per l’industria dell’energia eolica che comprendono sistemi in cavo di bassa tensione per navicelle, cavi di bassa tensione per torri e sistemi in cavo di media tensione per torri, specificatamente progettati e ottimizzati per operare in condizioni di elevata torsione, resistenza meccanica e chimica nonché esposti a consistenti variazioni di temperatura.A Piazza Affari il titolo Prysmian avanza di oltre il 2,5% a 20,71 euro (massimi intraday a 20,82 euro).