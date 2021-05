Prysmian Group lancia i cavi "green", arriva l'etichetta Eco Cable

Daniela La Cava 4 maggio 2021 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group lancia i cavi "green". Il big italiano dei cavi ha annunciato il lancio della label Eco Cable: la prima etichetta brevettata nell’industria dei cavi che permette alle utility e ai distributori di rendere le loro supply chain e value proposition ancora più “green”.“L’etichetta Eco Cable punta a soddisfare in modo proattivo le aspettative sempre più “green” del mercato e di tutti gli stakeholder”, spiega Massimo Battaini, chief operating officer di Prysmian Group. “Con questa iniziativa il gruppo si propone di rafforzare la strategia di sostenibilità del Gruppo e il suo ruolo attivo nella promozione di uno sviluppo sostenibile e accelerando il percorso di Prysmian Group verso l’azzeramento delle emissioni nette di Co2”, aggiunge Battaini.L’etichetta Eco Cable, si legge nella nota, può essere confrontata e combinata con altri protocolli di certificazione della sostenibilità come la EPD (Environmental Product Declaration) e la EU Ecolabel (il marchio di eccellenza ambientale per prodotti e servizi che rispettano standard ambientali elevati durante tutto il loro ciclo di vita).