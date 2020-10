Profumo: mai incontrato la Grieco da quando è presidente Mps

Titta Ferraro 28 ottobre 2020 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Il ceo di Leonardo, Alessandro Profumo, smentisce le indiscrezioni stampa che parlano di un suo incontro a cena lo scorso 7 luglio con la dottoressa Patrizia Grieco, Presidente di MPS. "Desidero precisare che tale notizia è completamente destituita di ogni fondamento e di non aver mai incontrato la dottoressa Grieco da quando ha assunto la presidenza del Monte dei Paschi di Siena”, sono le parole di Profumo.Lo scorso 15 ottobre il Tribunale di Milano ha condannato a sei anni di reclusione e 2,5 milioni di multa l’ex presidente di Mps, Alessandro Profumo, e l’ex amministratore delegato, Fabrizio Viola, al termine del processo di primo grado per falso in bilancio e aggiotaggio. Profumo ha subito annunciato che ricorrerà in appello. Leonardo invece ha confermato piena fiducia al suo top manager rimarcando che non sussistono cause di decadenza dalla carica di amministratore delegato della società.