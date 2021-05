Private equity: Alcedo cede Swisscare a Nahrin

Redazione Finanza 20 maggio 2021 - 12:08

Alcedo sgr, società di private equity italiana con sede a Treviso, ha annunciato, per conto del fondo Alcedo IV, di aver raggiunto un accordo per la cessione del 100% della società Swisscare a Nahrin AG, operatore svizzero, licenziante dell’omonimo brand, attivo nell’integrazione alimentare naturale. Swisscare era entrata nel portafoglio del fondo Alcedo IV nel luglio del 2016 quando Alcedo aveva rilevato il 55% della società dai soci fondatori, Stelvio Andreis ed Elvio Lonardi.Swisscare, riconosciuto operatore nell’ambito della vendita diretta, attraverso i due marchi, Swisscare e Nahrin, distribuisce in Italia cosmetici ed integratori alimentari, prodotti con ingredienti completamente naturali e venduti direttamente attraverso un network di più di 9.000 persone incaricate alla vendita su tutto il territorio italiano. Swisscare ha chiuso il 2020 con un fatturato complessivo di oltre 26 milioni di euro e un Ebitda pari a circa 5 milioni, registrando una significativa crescita in termini di fatturato nell’ultimo esercizio (+7%), accompagnata da un’ottima generazione di cassa nel corso degli ultimi anni.