Prime aste Bot e Btp del 2021, in collocamento nuovo Btp 2028 per massimi 4,5 mld

12 gennaio 2021

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi il percorso 2021 di rifinanziamento del debito da parte del Tesoro italiano. Si parte con l'asta Bot a 12 mesi da 7 miliardi di euro. Il 14 gennaio andranno in scadenza titoli annuali di uguale entità.Il 14 gennaio è invece prevista l'asta di Btp a media e lunga scadenza per massimi 9,25 miliardi. Nel dettaglio Btp triennali (scadenza gennaio 2024) per 2,25-2,75 mld di euro, Btp a 7 anni (marzo 2028) per 4-4,5 mld e infine Btp a 30 anni (settembre 2051) per 1,5-2 mld.