Prezzo del metano alle stelle, sarà stangata d'autunno sulle bollette

Titta Ferraro 18 agosto 2021 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Rincari record del gas con il metano che al borsino italiano Psv (Punto di scambio virtuale) ha toccato i 45-46 euro per mille chilowattora, ossia valori più che raddoppiati rispetto ai 20 euro a cui viaggiava in primavera. Il boom del prezzo del metano sta riguardando tutta l'Europa complice la crescita della domanda energetica in Asia che ha spinto molte navi metaniere a spostarsi dal Vecchio continente verso i mercati orientali. IN aggiunta le ultime settimane hanno visto la riduzione dell’estrazione di metano dai giacimenti siberiani di Novi Urengoi complice un grave incidente.L'effetto metano andrà inevitabilmente a riflettersi anche sulle bollette della luce (ieri la Borsa elettrica ha toccato il prezzo di 140 euro per mille chilowattora). Come ricorda oggi Il Sole 24 Ore, il 1° ottobre l’autorità dell’energia Arera aggiornerà le tariffe dell’elettricità e il caro-metano andrà a riflettersi sulle bollette (ad esclusione di chi ha optato per contratti a prezzo fisso sul mercato libero).Il quotidiano di Confindustria rimarca come ormai la maggior parte delle centrali termoelettriche usano metano (secondo i dati del Psv il 16 agosto la Snam Rete Gas ha consegnato 103,2 milioni di metri cubi e più della metà è andata alle centrali elettriche).