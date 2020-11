Preview Bper: per Akros utile trimestrale atteso a 50 mln, ricavi in calo del 5%

Daniela La Cava 4 novembre 2020 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Anche per Bper Banca l'appuntamento con i risultati finanziari è fissato in settimana. I risultati del terzo trimestre 2020 verranno pubblicati oggi a mercati chiusi, con la conference call prevista a partire dalle 18.Secondo la preview di Banca Akros, "Bper dovrebbe chiudere il terzo trimestre con un utile netto di 50 milioni di euro, dato non confrontabile con quello del terzo trimestre 2019 che includeva circa 350 milioni di euro di badwill relativi al acquisizione di Unipol Banca". Su base trimestrale i ricavi totali sono previsti piatti, ma in calo 5% a 623 milioni di euro su base annua.Dopo il completamento con successo dell'aumento di capitale, Banca Akros aveva aggiornato il rating su Bper che è passato da Neutral ad Accumulate, con un prezzo obiettivo invariato a 1,5 euro.