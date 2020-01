Poste vola a +4% in testa al Ftse Mib, piano per innovazione scalda il titolo

Titta Ferraro 24 gennaio 2020 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane primeggia oggi sul Ftse Mib e segna un rialzo di oltre il 4% a 10,7 euro. Il traino arriva dalla strategia sull'innovazione presentata oggi a Londra al fine di ampliare la sua offerta ai suoi oltre 35 milioni di clienti nei settori finanziario, assicurativo, dei pagamenti, della telefonia e della logistica.Sono previsti investimenti per 2,8 miliardi di euro, che rientreranno all'interno del piano Deliver 2022, in settori come le piattaforme cloud, la gestione dei dati e delle Api (Application programming interface).