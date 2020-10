Poste Italiane: per Corte giustizia Ue è impresa pubblica, non organismo

Daniela La Cava 28 ottobre 2020 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che Poste Italiane riveste la qualità di impresa pubblica e non di organismo di diritto pubblico. In particolare, "pronunciandosi su una questione pregiudiziale rimessa dal giudice nazionale (TAR Lazio) relativa alla natura giuridica di Poste Italiane, e se la stessa dovesse essere considerata organismo di diritto pubblico ai fini dell’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, la Corte Ue ha concluso che è confermata la natura di impresa pubblica di Poste Italiane, trattandosi di una società che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite risultanti dall’esercizio delle sue attività, e dunque non può essere qualificata come organismo di diritto pubblico". La Corte Ue ha così recepito la tesi di Poste Italiane.