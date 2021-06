Poste Italiane da record a Piazza Affari, titolo supera i 12 euro. Stacco dividendo si avvicina

Redazione Finanza 7 giugno 2021 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Rush finale del titolo Poste Italiane che si è portato per la prima volta sopra la soglia dei 12 euro con un rialzo giornaliero del 2% circa. Toccato un top storico intraday a 12,05 euro. Da inizio anno Poste risulta tra i best performer del Ftse Mib con +44,5%, dietro solo a Banco BPM (+68%), Stellantis (+47%) e Tenaris (+45,4%).Tra i prossimi catalyst per il gruppo postale c'è sicuramente lo stacco del saldo dividendo in agenda tra due settimane. La cedola approvata dal Cda di Poste è di 0,324 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell’acconto di 0,162 euro per azione già pagato nel mese di novembre 2020. Lo stacco è previsto lunedì 21 giugno (pagamento il 23 giugno).