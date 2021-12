Pnrr: accordo di finanziamento BEI-MEF per sostenere turismo e rigenerazione urbana in Italia

Redazione Finanza 23 dicembre 2021 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Accordo di finanziamento tra Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per sostenere il turismo e la rigenerazione Urbana in Italia. Nel dettaglio, l'intesa prevede la creazione di un Fondo di Fondi per un ammontare iniziale di 772 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed afferenti ad interventi di competenza del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Interno. La BEI veicolerà queste risorse alle imprese tramite Intermediari Finanziari da selezionare con manifestazione di pubblico interesse.Il Fondo dei Fondi interverrà a favore di imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili, in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche dei settori tematici del Turismo e della Rigenerazione Urbana, per ottimizzare i risultati da perseguire grazie anche al collegato effetto leva che lo strumento in discorso è in grado di generare. 500 milioni di euro verranno destinati al turismo a supporto delle priorità strategiche condivise con il ministero del Turismo, mentre 272 milioni andranno alla rigenerazione urbana a supporto delle priorità strategiche condivise con il ministero dell’Interno.