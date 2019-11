Piazza Affari torna a salire su ottimismo dazi, nuovi balzi per Hera e Azimut

Titta Ferraro 15 novembre 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari torna a salire dopo due sedute di ripiegamento. L'indice Ftse Mib sale dello 0,41% a quota 23.577 punti. A sostenere i mercati le rinnovate speranze su un accordo imminente tra Stati Uniti e Cina sulla Fase 1 dell'intesa commerciale. Il consulente economico alla Casa Bianca, Larry Kudlow, ha detto che gli Stati Uniti e la Cina sono vicini a siglare una intesa sulla "Phase One". Sul fronte macro oggi in arrivo l'inflazione nell'Eurozona (lettura finale), mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio e la produzione industriale.Tra i migliori Saipem con un rally di oltre +2% sul rumor di una possibile fusione con la rivale Subsea 7. Tra gli altri testimonial, del Ftse Mib spicca anche oggi Hera (+1,28%) sui nuovi massimi storici; massimi da fine 2015 per Azimut a 22,42 euro (+1,18%).