Piazza Affari interrompe striscia vincente, al tappeto anche Enel e FCA

Redazione Finanza 12 novembre 2020 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Chiusura senza smalto per Piazza Affari, reduce dai forti rialzi della prima parte della settimana e in generale da un balzo record del 17% nelle prime 8 sedute del mese. L'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,83% a 20.817 punti. Anche Wall Street si sta prendendo oggi una pausa dal rally forsennato delle ultime giornate, con solo il Nasdaq che riesce a mantenersi sulla parità.Tra i movimenti odierni spicca il +1,5% di Nexi all'indomani della pubblicazione dei risultati finanziari e delle indicazioni sull'integrazione con Sia. "Risultati del terzo trimestre superiori alle attese", scrivono gli analisti di Equita che confermano la valutazione buy su Nexi, con target price di 16,2 euro.Tra i migliori oggi sul Ftse Mib spicca poi Poste Italiane (+3% a 8,23 euro) con gli investitori che hanno accolto bene i conti del 3° trimestre, chiuso con un utile netto di 353 milioni, in rialzo del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 e oltre le stime degli analisti ferme a 301 milioni. Sul fronte dei ricavi, sostanzialmente stabili a 2,6 mld (+0,8%), spicca il balzo del 40% dei ricavi da pacchi che controbilancia il calo di quelli legati alla corrispondenza. I ricavi da servizi finanziari hanno raggiunto quota 1,17 mld, il 3% sopra il consensus. Bene anche i servizi assicurativi, in rialzo del 7% a 454 milioni, con una raccolta netta e lorda in crescita. "Poste ha riportato un ottimo set di risultati grazie al contributo della divisione financial services e insurance", commentano gli analisti di Equita che hanno giudizio buy su Poste con tp a 10,3 euro. Raccomandazione positiva anche quella di Mediobanca che è 'outperform' sul titolo con target price a 11 euro. Gli analisti di piazzetta Cuccia sottolineano come l'ebit sia stato del 6% oltre le loro attese, mentre l'utile netto abbia battuto le loro attese del 7% e quelle di consensus di ben il 12%. Poste Italiane ha confermato la sua politica di dividendi a ha deliberato la distribuzione, a titolo di acconto, di parte del dividendo ordinario previsto per l’esercizio 2020, per un importo pari a 0,162 euro per azione.Sul fondo del listino staziona, invece, Pirelli che cede oltre il 6,5% nonostante i segnali di miglioramento nel terzo trimestre. Tra i peggiori anche Fca (-2,11% a 12,06 euro) nonostante l'annuncio del nuovo progetto con ed Engie, player tecnologico italiano dell’energy storage. Le due società hanno fatto sapere di avere stipulato un Memorandum d’Intesa volto a costituire una joint venture per creare un’azienda leader nel panorama europeo della e-Mobility.Tra le big calo dell'1,61% per Enel. Giù di oltre l'1% anche Unicredit e Intesa.Senza verve Generali (-0,15% a 13,46 euro) nonostante i conti trimestrali siano stati migliori delle attese a livello di utile operativo, arrivato a 4,02 miliardi di euro, il 4% superiore alle attese di consensus. Credit Suisse, che ha giudizio underperform su Generali, sottolinea come l'utile operativo sia andato il 3% sopra le sue stime con rami vita e danni migliori del previsto dell'1%. Il cda compagnia assicurativa triestina ha preso atto delle indicazioni del regolatore in merito alla distribuzione del dividendo deliberando di attenersi alle attuali richieste dell'autorità di vigilanza e non procedere all`erogazione della seconda tranche del dividendo 2019 (0,46 euro per azione, ossia il 3% circa di yield ai prezzi attuali) entro fine anno, confermando tuttavia di volerlo pagare nel 2021, subordinatamente al positivo orientamento della Vigilanza.Segno meno anche oggi per Atlantia (-0,9%) dopo il -3% dellea vigilia a causa della notizia relativa all'arresto di ex tre dirigenti della controllata Autostrade (incluso l'ex AD Giovanni Castellucci) e alle misure interdittive scattate contro tre attuali dirigenti, sempre di Autostrade. Il mercato ha scontato il timore di conseguenze sulle trattative tra la holding della famiglia Benetton e il trio Cdp-Blackstone-Macquarie, che dovrebbe ripresentare un'offerta per la quota dell'88% che Atlantia detiene in Aspi entro il prossimo 30 novembre. Oggi, il viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri (M5S) ha detto: "O si chiude entro quest'anno questa vicenda o si procede con la revoca" delle concessioni.