Piazza Affari in preda alla volatilità: Ftse Mib torna in positivo, riaggancia quota 23mila

Daniela La Cava 26 febbraio 2020 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari è in preda alla volatilità, tornando a varcare a soglia di 23mila punti. Dopo una brusca accelerazione al ribasso nel corso della mattinata l'indice Ftse Mib ora è sulla parità a quota 23.084 punti. Tra i migliori titoli del Ftse Mib Saipem dopo la pubblicazione dei conti 2019, con il ritorno all'utile e la distribuzione del dividendo.Bene anche Telecom Italia che avanza di oltre il 3%, con il tema della Rete che torna in primo piano. E in tale senso si guarda anche alle dichiarazioni del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, secondo cui "il Governo incoraggia un costruttivo confronto tra le parti per delineare le condizioni per integrare le infrastrutture, potenziare e ottimizzare gli investimenti, andando incontro alle aspettative del sistema Paese nel dar vita a una infrastruttura integrata, aperta a tutti gli operatori e non discriminatoria, nel rispetto delle regole di mercato e delle migliori pratiche regolatorie e di concorrenza".