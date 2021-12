Piaggio: mercato due ruote novembre in calo del 2% su base annua (analisti)

Alessandra Caparello 2 dicembre 2021 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Ancma ha riportato i dati relativi al mercato due ruote italiano che registra a novembre volumi in calo del 2% YoY (+22% YTD) mentre rispetto a novembre 2019 i volumi risultano in aumento del 16% (+15% YTD vs 2019). Equita sottolinea che novembre storicamente pesa mediamente il 5% delle vendite annuali e il mercato delle due ruote italiano pesa circa l’11% del fatturato di Piaggio. “Nelle nostre stime 2021E di Piaggio – concludono gli analisti - stiamo assumendo volumi di due ruote in crescita del 9% YoY (con volumi 2020 +0.6% YoY) nell`area Western Countries, che pesa il 56% del fatturato 2021E di gruppo.