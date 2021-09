Per Enel e Moncler scatta sospensione al ribasso, entrambi i titoli giù di oltre il 5%

Titta Ferraro 15 settembre 2021 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo per Enel. Al momento dello stop il titolo cedeva il 5,14% a 7,044 euro. Sospensione momentanea anche per Moncler (-5,15% a 51,82 euro).