Ovs vola dopo conti, titolo balza del 9% a Piazza Affari

Daniela La Cava 22 settembre 2021 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Fiammata nel pomeriggio per Ovs che si muove sui massimi di giornata, mostrando un rialzo di oltre il 9% dopo la pubblicazione dei risultati finanziari. Il gruppo, che ha raggiunto il 9% di quota di mercato grazie all'andamento della rete di negozi a parità di perimetro e delle vendite online, ha chiuso il secondo trimestre con vendite nette in aumento del 35,4% sullo stesso periodo del 2020 e superiori a quelle del 2019 dell’11%. Il semestre ha riportato vendite nette pari a 599,2 milioni, in crescita del 59,5% sul 2020. Nel secondo trimestre l'Ebitda rettificato è stato invece di 54,5 milioni (+50,9%), mentre la generazione di cassa è stata di 75,7 milioni, ai quali si aggiungono 81 milioni derivanti dall’aumento di capitale concluso a luglio (per un totale complessivo di 156,7 milioni).