Osservatorio ANIMA: 51% dei bancarizzati e 53% degli investitori risparmiano per le emergenze

Alessandra Caparello 22 dicembre 2020 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Sono 33 milioni gli italiani che dichiarano di avere progetti da sviluppare (stabile rispetto a marzo 2020), con una media di circa 2,7 progetti in media per ogni italiano. Così emerge dall’ultima edizione (autunno 2020) dell’Osservatorio semestrale, a cura di ANIMA Sgr, in collaborazione con la società di ricerche di mercato Eumetra Mr.Cambiano le preferenze per le tipologie di progetti: prima di tutto si risparmia per le emergenze (51% dei bancarizzati e 53% degli investitori); il Covid ha poi portato in primo piano i progetti che ruotano intorno alla casa (acquistare o ristrutturare è un progetto per il 31% dei bancarizzati e 34% degli investitori). Scende, invece, inevitabilmente l’attenzione per viaggi e vacanze alla luce delle restrizioni per contenere i contagi (29% dei bancarizzati e 30% degli investitori).