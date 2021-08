Nusco sbarca su Aim Italia, 20esima ammissione del 2021

Daniela La Cava 4 agosto 2021 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Nuovo sbarco sull'Aim Italia di Borsa Italiana. La nuova matricola è Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, pvc, alluminio e ferro. La società appresenta la ventesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 151 il numero delle società attualmente quotate su Aim Italia.In fase di collocamento Nusco ha raccolto 4 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di €4,6 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 23,50% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 17 milioni."Borsa Italiana è per noi sinonimo di visibilità e trasparenza e ci consentirà di supportare i nostri piani di sviluppo. Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia apprezzato il nostro modello di business e abbia creduto nel nostro progetto di crescita", ha dichiarato il numero uno della società Luigi Nusco.