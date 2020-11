Nexi viaggia in rialzo: Equita conferma rating buy, sotto lente possibili nuove mosse M&A

Daniela La Cava 20 novembre 2020 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi a Piazza Affari per Nexi che viaggia in rialzo di quasi il 2% a 15,6 euro. Gli analisti di Equita ricordano che secondo Bloomberg BNP Paribas starebbe lavorando con gli advisor per cedere Axepta, il business italiano del merchant acquiring, all'inizio del 2021. Secondo la view di Equita, "Nexi sarebbe il candidato che potrebbe avere maggiori sinergie dalla integrazione ma riteniamo che anche Worldline possa essere interessata a fare una offerta per l'asset".