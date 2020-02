Nexi: solido il trend di crescita con ricavi a +7,1%

Alessandra Caparello 12 febbraio 2020 - 15:01

Ricavi in crescita del 7,1% su base annua pari a 984 milioni ed EBITDA a +18,5% pari a 503 milioni di euro sono i risultati registrati da Nexi al 31 dicembre 2019 che confermano il solido trend di crescita operativa e finanziaria del gruppo.“In quest’ultimo anno abbiamo consolidato il nostro posizionamento di PayTech leader del mercato Italiano dei pagamenti digitali”. Ha commentato Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato di Nexi. “Nel 2019 abbiamo investito in tecnologia e competenze più di chiunque altro in Europa nel nostro settore, per portare ai nostri clienti sempre più innovazione, qualità e sicurezza. Questo ci ha consentito di proseguire nel nostro percorso di crescita e sviluppo sostenibile e di mettere a disposizione delle nostre Banche partner sempre più soluzioni semplici e altamente innovative in grado di semplificare la vita a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Le operazioni straordinarie avvenute nell’anno ci hanno consentito inoltre di dare all’azienda ancora ulteriore scala, prospettiva e capacità di investimento, tutti elementi necessari per cogliere le opportunità offerte da un mercato sempre più dinamico e in via di consolidamento internazionale. Continueremo in questo percorso di investimento, al fianco delle Banche, con la convinzione che i pagamenti digitali rappresentino una piattaforma strategica per lo sviluppo del nostro Paese”. Nel 2019 i Costi operativi ammontano a € 481,6 milioni, in riduzione del 2,9% a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine (-4,9% a/a nominale), nonostante i continui investimenti in competenze e innovazione.