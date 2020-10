Neosperience delibera aumento di capitale e il titolo vola (+8%)

simone borghi 9 ottobre 2020 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Seduta ad alta velocità per Neosperience con il titolo che sale del 7,8% a 5,5 euro, dopo aver toccato un massimo intraday a 5,6 euro. Oggi la società attica nel settore della Digital Customer Experience ha portato a termine due operazioni su due società controllate. In particolare, Neosperience ha completato l’operazione di acquisizione di una partecipazione pari al 49% in House of K (HOK), di cui Neosperience deteneva già il 51%; l’operazione era prevista negli accordi di ottobre che contenevano un’opzione call/put per l’acquisto del 49% di HOK; pertanto Neosperience da oggi detiene il 100% del capitale sociale di HOK.Neosperience ha inoltre perfezionato il pagamento relativo ad una quota del 45,9% della società Workup; il contratto, firmato nel giugno scorso e relativo al 51% della società, prevedeva un pagamento in parte “cash” (saldato al closing) e in parte in azioni Neosperience, valutate a 9 euro e con un meccanismo di correzione in caso di discesa del titolo nei 12 mesi successivi alla data del contratto. Con tre dei quattro azionisti venditori, titolari del 45,9%, si è giunti ad un accordo modificativo del contratto originale per corrispondere l’importo dovuto sempre in azioni ma con un valore dell’azione Neosperience più in linea con i corsi attuali. Con il quarto azionista, titolare del residuo 5,1%, restano in vigore i preesistenti impegni di pagamento che saranno onorati entro il 31 ottobre 2020.Pertanto, il cda ha deliberato di aumentare il capitale sociale per 23.550 euro oltre sovrapprezzo, a pagamento, mediante emissione di 235.500 azioni del valore di 6,15 euro senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione.