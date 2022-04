Neosperience: Banca Finnat incrementa il Take Profit a € 10,2

Giulio Visigalli 27 aprile 2022 - 16:30

MILANO (Finanza.com)

Seduta poco mossa per Neosperience, che si trova al momento sulla parità a quota 4,51 euro, nonostante il giudizio favorevole degli analisti di Banca Finnat che hanno alzato il target price a € 10,20 euro (da € 10) e mantenuto la raccomandazione Buy. Neosperience è quotata sull'Euronext Growth Milan e fornisce una piattaforma software, denominata "Neosperience Cloud", che consente alle aziende di conoscere, coinvolgere e fidelizzare i propri clienti utilizzando l'intelligenza artificiale.La società ha chiuso il 2021 con un valore della produzione pari a €20,7 milioni, in crescita del 5,9% rispetto ai 19,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. A trainare la crescita sono stati principalmente i ricavi derivanti dalla linea di business "professional Services", cresciuta del 50% e "International Sales" (+105,9%). Nel 2021 anche l'Ebitda si è attestato a 5,9 milioni di euro, in crescita del 23,05%.Per il periodo 2022-2025 Banca Finnat prevede una crescita media annua del valore della produzione pari al 31,15%, con una crescita media annua dell'Ebitda del 34,38% e dell'utile netto del 101,13%.