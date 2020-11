Mps: Standard Ethics alza outlook da “stabile” a “positivo”

Daniela La Cava 30 novembre 2020 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha alzato l’outlook di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) da “stabile” a “positivo”. Il rating “EE-” è confermato."La governance è caratterizzata dalla presenza di un azionista di controllo pubblico a suo tempo intervenuto per ricapitalizzare l’istituto - sottolineano da Standard Ethics -. Negli ultimi anni, Mps ha rafforzato il sistema di corporate governance, gestione e controllo. Ha istituito o ha migliorato varie politiche di Sostenibilità, tra cui la prevenzione degli illeciti, la gestione delle risorse umane e welfare aziendale, la parità di genere, la tutela dell'ambiente. La rendicontazione ESG (Environmental, Social, Governance) è allineata alle buone pratiche europee". Residuano spazi, aggiungono gli analisti, per ulteriori allineamenti della governance della sostenibilità alle indicazioni internazionali in tema ESG. La visione di lungo periodo è positiva.