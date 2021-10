Mps, Corrado Passera: 'trattativa con UniCredit ben avviata, ma con ricca dote non sarei sorpreso da altre banche interessate'

Redazione Finanza 20 ottobre 2021 - 07:06

MILANO (Finanza.com)

"Ricca dote su Mps. Non sarei sorpreso da altre banche interessate". Così l'ex AD di Poste e Intesa SanPaolo Corrado Passera, ora a capo di Illimity, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Sul dossier Mps, Passera ha commentato che la "trattativa con UniCredit mi pare ben avviata, ma alle condizioni di cui si legge non escluderei possano esserci anche altre banche interessate".