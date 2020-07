Molmed vola del 10% a Piazza Affari, prosegue l'Opa promossa da giapponesi di Agc

Daniela La Cava 10 luglio 2020 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Seduta in gran spolvero per Molmed a Piazza Affari, dove sale di oltre il 10% in scia alla decisione dei giapponesi di Agc di rinunciare alla condizione Golden Power, accettando quanto deciso dal governo italiano e andando avanti con l'Opa lanciata lo scorso marzo sull'azienda biotecnologica italiana. "La condizione Golden Power deve quindi intendersi rinunciata. Pertanto, l'offerta prosegue secondo i termini e le condizioni di cui al documento di offerta", si legge in un comunicato.