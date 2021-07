Mise: 5 milioni a sostegno dell’industria del tessile, moda e accessori

Daniela La Cava 16 luglio 2021 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

E’ stato pubblicato il decreto del ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che amplia le attività dell’industria del tessile, della moda e degli accessori che potranno richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di investimenti nel design, nell’innovazione e nella valorizzazione dei prodotti del made in Italy. Lo rende noto il Mise in una nota nella quale indica che per l’incentivo sono stanziati 5 milioni di euro, al fine di favorire progetti d’investimento da realizzare dalle imprese del settore negli stabilimenti presenti sul territorio nazionale.In particolare, potranno essere agevolati i progetti che favoriscono l’innovazione dei processi produttivi attraverso l’acquisto e l’installazione di nuovi macchinari, programmi informatici e licenze software, nonché la creazione e l’utilizzo di tessuti innovativi derivanti anche da fonti rinnovabili e dal riciclo di materiali usati. L’incentivo mira, inoltre, a supportare gli investimenti delle imprese nel design e nella tutela dei brevetti, ma anche nella formazione dei lavoratori. Il contributo a fondo perduto verrà concesso alle imprese beneficiarie nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili, che dovranno essere complessivamente non inferiori 50 mila euro e non superiori a 200 mila euro.I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, conclude infine la nota, verranno definite a breve con un provvedimento ministeriale.