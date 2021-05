Mediobanca: Delfin sale al 15,4%

Alessandra Caparello 19 maggio 2021 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

DelVecchio, attraverso Delfin, ha ulteriormente incrementato la sua quota in Mediobanca del 2% circa, portandosi al 15.4%, secondo Consob, dopo che lo scorso 17 maggio Fininvest ha annunciato di aver venduto la sua quota in MB. Secondo il Sole 24 ore, Del Vecchio punterebbe a completare in tempi brevi e compatibilmente con i prezzi di mercato l`ascesa al 20% autorizzata dalla BCE.