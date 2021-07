Mediobanca: Caltagirone sale al 2,88%, opzioni fino al 5%

Alessandra Caparello 21 luglio 2021 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

In base alle comunicazioni Consob, Francesco Gaetano Caltagirone ha aumentato la sua partecipazione in Mediobanca dall’1% di inizio marzo al 2,88%, a cui si aggiunge un 2,175% in opzioni, portando la partecipazione complessiva al 5.055%. Secondo Repubblica, gli ultimi acquisti di Caltagirone sono legati alla volontà di ricostituire un investimento nelle banche (negli ultimi 15 anni ha comprato e poi venduto quote rotonde in BNL, MPS, Unicredit).Indiscrezioni sulla volontà di Caltagirone di salire fino al 5% del capitale erano già emerse in passato come affermano da Equita. Tuttavia le mosse di Caltagirone e Del Vecchio sostengono il titolo, che tratta su valutazioni attraenti e con fondamentali solidi.