Mediaset: titolo in spolvero a Piazza Affari, Equita taglia stime e abbassa il prezzo obiettivo

1 ottobre 2019

MILANO

Oggi il titolo Mediaset continua a correre indisturbato con un rialzo dell’1,7% a 2,74 euro, dopo aver toccato un picco in mattinata a 2,774 euro. A sostenere le quotazioni del Biscione sono i risultati del primo trimestre 2019 diffusi ieri a mercati chiusi. Il risultato operativo e l’utile netto hanno superato gli obiettivi aziendali di inizio anno. Da segnalare anche la stabilità (a parità di perimetro di offerta) delle quote di mercato pubblicitario sia in Italia sia in Spagna.Gli analisti di Equita hanno deciso di limare “le stime di utile netto per l’intero 2019 del 3/4% perché allineiamo il tax-rate in Italia alla guidance del 34% (nostra stima inferiore al 30%)”. Alla luce dei risultati semestrali, la Sim ha deciso di abbassare il target price sul titolo dal 3% a 2,8 euro, confermando la raccomandazione Hold.