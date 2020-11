Maxi multa a Vodafone per trattamento illecito dati personali a fini di telemarketing

Titta Ferraro 16 novembre 2020 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Vodafone per 12 milioni e 250 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing. Il colosso tlc britannico dovrà inoltre adottare una serie di misure dettate dall’Autorità per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.Il provvedimento fa seguito a un'istruttoria avviata dal Garante a seguito di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano continui contatti telefonici indesiderati, effettuati da Vodafone e dalla sua rete di vendita, per promuovere i servizi di telefonia e internet offerti dall’ azienda."Finalmente fioccano sanzioni esemplari per le attività illecite di telemarketing e teleselling. E' vergognoso che il problema del marketing selvaggio sia ancora irrisolto" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."Dopo Eni gas e luce, Tim, Wind tre è la volta di Vodafone. Purtroppo il nuovo regolamento sul funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, che non solo consentirà ai consumatori di poter iscrivere al Registro anche i loro cellulari, ma anche di revocare tutti i consensi precedentemente espressi, varato il 17 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri con incredibile ritardo rispetto ai tempi previsti dalla Legge n. 5 dell'11 gennaio 2018, non diventerà operativo prima del 1° dicembre 2020" prosegue Dona.