Maire Tecnimont: arriva decisione finale di investimento da Exxon per progetto Baytown negli Usa

Daniela La Cava 16 maggio 2019 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont comunica che Exxon Mobil ha raggiunto la decisione finale di investimento relativa alla costruzione del complesso petrolchimico, situato a circa 25 miglia a est di Houston, in Texas, negli Stati Uniti. L’investimento totale del progetto è circa 2 miliardi di euro.Lo scorso novembre la società italiana aveva annunciato di essersi aggiudicata il contratto su base rimborsabile da parte di Exxon relativo appunto alla realizzazione di unità di processo e relative unità associate per il complesso petrolchimico di Baytown di Exxon. Il progetto sarà realizzato da un consorzio composto da Tecnimont, in qualità di leader, e da Performance Contractors, un general contractor statunitense con una solida esperienza nell’area. L'impianto petrolchimico di Baytown è il più grande complesso petrolchimico integrato degli Stati Uniti ed è uno dei complessi di raffinazione e petrolchimica tecnologicamente più avanzati al mondo. Il progetto di espansione mira a valorizzare l’aumento della produzione del Permian basin e all'espansione delle attività di ExxonMobil lungo la costa del Golfo. Si prevede che il progetto creerà circa 2.000 posti di lavoro durante la costruzione e garantirà un contributo significativo e duraturo all'economia degli Stati Uniti.