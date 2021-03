Letta: servono nuove idee per economia, azioni ai lavoratori delle aziende

Titta Ferraro 14 marzo 2021 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Idee nuove in economia. Così si presenta il segretario in pectore del PD, Enrico Letta. "Ad esempio pensare una nuova modalità con la quale far condividere all'interno di un'azienda, parlo delle grandi aziende, al lavoratore, al manager e all'azionista il destino dell'impresa, facendo sì che i proventi arrivino anche al lavoratore", afferma l'ex premier intervenendo all'assemblea del Pd. "Far sì - specifica Letta - che le azioni possano essere distribuite ai dipendenti gratuitamente e in condizioni di favore. E' una rivoluzione che ci porta nell'economia della condivisione che rappresenta una frontiera su cui lavorare, così come sull'internazionalizzazione delle imprese, su una maggiore dignità del terzo settore".Letta ha parlato anche di fisco europeo citando la tech tax.