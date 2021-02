Leonardo: tecnologia scelta per rafforzare sistema aeroportuale italiano

Redazione Finanza 11 febbraio 2021 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha consolidato la sua presenza nel settore aeroportuale italiano con la firma di importanti contratti con SEA e SACBO, rispettivamente società di gestione degli aeroporti internazionali di Milano Malpensa e di Milano Bergamo, secondo e terzo scalo più trafficati in Italia. Nel dettaglio, l’hub di Milano Malpensa ha selezionato Leonardo per un nuovo impianto di smistamento bagagli che andrà a sostituire in gran parte quello esistente. Si tratta di un progetto di adeguamento normativo dell’attuale sistema operativo presso il Terminal 1 allo standard 3 ECAC (European Civil Aviation Conference) in materia di sicurezza. Leonardo realizzerà la nuova soluzione con una graduale sostituzione dei componenti dell’impianto, in modo da garantire continuità nell’erogazione dei servizi al passeggero.In aggiunta, SEA ha affidato a Leonardo anche la realizzazione di un sistema di sorveglianza per supportarele operazioni aeroportuali dello scalo di Milano Malpensa, in particolare per il controllo di aeromobili e veicolipresenti in area di manovra. Infine, anche l’hub di Milano Bergamo ha adottato la tecnologia di Leonardo per adeguare l’impianto di gestione bagagli allo standard 3 ECAC (European Civil Aviation Conference).