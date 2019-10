Leonardo maglia nera del Ftse Mib, titolo paga il warning di Thales

Titta Ferraro 18 ottobre 2019 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Venerdì difficile per Leonardo che viaggia in coda al Ftse Mib con un calo del 3,17% a 10,25 euro. A sgonfiare le quotazioni del colosso della Difesa è il newsflow negativo arrivato da Thales. Il competotor francese ha rivisto al ribasso le proprie stime relative ai ricavi dell'intero 2019, indicando una crescita di solo l'1% rispetto al range +3-4% precedentemente indicato in scia alla debolezza dei segmenti Aerospace and Defence & Security.