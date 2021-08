Leonardo: contratto con Mercy Flight Central negli Usa per elicottero AW119Kx

Daniela La Cava 17 agosto 2021 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha firmato di un contratto per quattro elicotteri AW119Kx nella versione IFR (Instrument Flight Rules – in grado di operare secondo le regole del volo strumentale) con l’operatore Mercy Flight Central, basato nella parte occidentale dello Stato di New York, negli Stati Uniti, dove fornisce servizi di elisoccorso. La consegna della prima unità è prevista nel 2022. Lo si apprende in una nota dell'ex Finmecannica nella quale si precisa che i nuovi elicotteri effettueranno missioni di trasporto di pazienti con capacità di primo soccorso durante i voli di trasferimento in un raggio di 240 km.Nella sua versione più recente l’AW119Kx è il primo elicottero monomotore al mondo negli ultimi decenni a poter operare secondo le regole del volo strumentale e permetterà ai piloti di Mercy Flight Central di volare in modo sicuro con scarsa visibilità e in condizioni meteo difficili nella regione, grazie all’avionica avanzata di Genesys Aerosystems e ai sistemi di volo ridondanti.