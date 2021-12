Leonardo, Profumo: 'rispetteremo guidance 2021, su M&A abbiamo già fatto tante cose'

Redazione Finanza 1 dicembre 2021 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo le guidance, gli indirizzi che abbiamo dato al mercato, non posso che confermare che rispetteremo queste guidance". Così l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine dell'evento con cui il gruppo ha presentato il polo di competenza di Genova per la digitalizzazione, e in risposta a chi gli chiedeva come si sarebbe chiuso il 2021 per la società.Riguardo ad eventuali operazioni di acquisizione, dunque di M&A, Profumo ha così risposto: "Abbiamo già fatto tante cose, non abbiamo null'altro all'orizzonte perché mi sembra che siamo già stati abbastanza attivi". Passate le 13 ora italiana, il titolo Leonardo sale sul Ftse Mib dell'1,67%, a 6,082 euro.